Ski-Star Brignone erwägt Karriereende

SID 27.02.2026 • 11:42 Uhr Die Doppel-Olympiasiegerin berichtet von anhaltenden Schmerzen nach ihrem schweren Sturz.

Ski-Star Federica Brignone denkt nach ihrem emotionalen Doppel-Olympiasieg bei den "Heimspielen" von Mailand und Cortina an ein baldiges Karriereende. "Wenn es eine Qual sein muss, weil es mir zu schlecht geht, werdet ihr mich nächstes Jahr wohl kaum sehen", sagte die 35-Jährige der Gazzetta dello Sport. Sie habe nach ihrem Horror-Sturz im April 2025 noch immer Schmerzen, betonte sie: "Die Wahrheit ist, dass ich nie ganz genesen werde."

Brignone hatte sich damals bei den italienischen Meisterschaften einen mehrfachen Bruch des Waden- und Schienbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss zugezogen. Kein Jahr später raste sie zu Gold in Super-G und Riesenslalom.

"Mit dieser Verletzung muss ich leben, auch wenn es nach und nach besser wird. Wenn ich morgens Ski fahre, hinke ich danach den ganzen Tag", meinte Brignone. Ihre beiden Goldmedaillen, beteuerte sie, würde sie sofort eintauschen, wenn sie den folgenschweren Sturz damit ungeschehen machen könnte.