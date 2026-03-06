Newsticker
Ski Alpin>

25 Tage nach Horrorsturz: Vonn überrascht mit krassem Video

Vonn überrascht mit neuem Video

Die Speed Queen zeigt im Netz ein Video, das sie bei verschiedenen Übungen zeigt. Doch sogar beim Aufstehen tut sie sich noch sehr schwer.
Trainiert wieder: Lindsey Vonn
© AFP/SID/MARCO BERTORELLO
SID
Speed Queen Lindsey Vonn hat nur 25 Tage nach ihrem Horrorsturz bei den Olympischen Winterspielen das Training wieder aufgenommen. Die 41 Jahre alte US-Amerikanerin zeigte im Netz ein Video, das sie beim Workout in einem Fitnessraum zeigt.

„Es sind definitiv schwere Zeiten, aber ich bin trotzdem dankbar... und arbeite weiterhin hart. Das einzige Ziel ist, gesund zu werden. Ein Tag nach dem anderen“, schrieb Vonn zu dem Clip.

Darin ist sie unter anderem dabei zu sehen, wie sie sich langsam aus einem Rollstuhl erhebt. Sie stützt sich mit der rechten Hand an einem Fitnessgerät ab und steht wacklig auf dem rechten Bein, das schwer verletzte linke Bein belastet sie nicht.

Vonn steht lange Reha bevor

Außerdem zeigt sie sich im Sitzen beim Hantel-Training und bei Übungen für die Bauchmuskulatur mit einem Ball sowie beim Krafttraining für das linke Bein. Zwischendurch werden beide Beine behandelt.

Vonn hatte sich bei ihrem Sturz bei der Olympia-Abfahrt mehrere Brüche im linken Bein zugezogen. „Quasi alles lag in Trümmern“, sagte sie, das Bein stand ihren Angaben zufolge kurz vor der Amputation.

Mehrere Operationen waren nötig. Bis alle Knochen wieder verheilt seien, werde es „etwa ein Jahr dauern“. Vor den Spielen hatte Vonn bei einem Sturz in Crans-Montana bereits einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten.

