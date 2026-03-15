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Ski Alpin: Emma Aicher schon wieder so gut wie nie zuvor!

Aicher wieder so gut wie nie zuvor

Emma Aicher belegt Rang zwei in Are und geht mit 140 Punkten Rückstand im Gesamtweltcup in die letzten vier Rennen.
Emma Aicher hat ihre beste Slalom-Platzierung jemals erreicht
Emma Aicher hat ihre beste Slalom-Platzierung jemals erreicht
© IMAGO/GEPA pictures
SID
Emma Aicher belegt Rang zwei in Are und geht mit 140 Punkten Rückstand im Gesamtweltcup in die letzten vier Rennen.

Skirennläuferin Emma Aicher hat im Weltcup das nächste herausragende Ergebnis erzielt. Beim Slalom im schwedischen Are belegte die zweifache Olympia-Zweite den zweiten Rang - es war das beste Resultat ihrer Karriere in dieser Disziplin.

Schneller war lediglich Slalom-Königin Mikaela Shiffrin aus den USA, die mit einem Vorsprung von 0,94 Sekunden zu ihrem 109. Weltcup-Sieg fuhr, dem 72. im Slalom.

Am Vortag hatte Aicher beim fünften Saisonsieg der Österreicherin Julia Scheib mit Platz vier im Riesenslalom ihr bestes Resultat in dieser Disziplin erreicht und den Rückstand auf Shiffrin im Gesamtweltcup auf 120 Punkte verkürzt. Die Amerikanerin war nach einem schweren Patzer im ersten Lauf nur Sechste geworden.

Ski Alpin: Machtdemonstration von Shiffrin

Im Slalom blieb Shiffrin fehlerlos. Nach Gold bei den Olympischen Spielen fuhr sie im neunten Weltcup-Slalom dieses Winters zum achten Mal auf Platz eins.

Den Sieg in der Slalom-Wertung hatte sie sich längst gesichert. Aicher war zuvor im Slalom bereits dreimal als Dritte auf das Podest gefahren. Teamkollegin Lena Dürr belegte in Are Rang 15.

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