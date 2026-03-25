Aicher verpasst Gesamtsieg – Shiffrin mit Rekord

SID 25.03.2026 • 13:28 Uhr Die Amerikanerin liegt nach einem spannenden Riesenslalom 87 Punkte vor ihrer deutschen Verfolgerin und gewinnt ihre sechste große Kristallkugel.

Skirennläuferin Emma Aicher hat sich nach einem Herzschlagfinale im Kampf um die große Kristallkugel knapp geschlagen geben müssen. Die 22 Jahre alte Allrounderin beendete die Saison nach dem letzten Rennen beim Weltcup-Finale im norwegischen Hafjell mit 87 Punkten Rückstand auf Mikaela Shiffrin aus den USA, die mit dem sechsten Gewinn der großen Kristallkugel mit der bislang alleinigen Rekordhalterin Annemarie Moser-Pröll aus Österreich gleichzog.

Die Entscheidung beim abschließenden Riesenslalom in Hafjell wenige Kilometer nördlich von Lillehammer fiel erst im zweiten Durchgang. Aicher verpasste als Zwölfte im Endklassement den zum Gesamtsieg notwendigen ersten Sieg in dieser Disziplin um 2,04 Sekunden – zudem rettete sich Shiffrin als Elfte noch in die Punkteränge.

Nach dem ersten Lauf hatte Shiffrin noch zittern müssen: Aicher fehlten auf Rang drei im Zwischenklassement nur 0,26 Sekunden auf Platz eins, sie selbst hätte für Rang 17 keine Weltcuppunkte mehr bekommen.