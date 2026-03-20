Weltcupfinale: Shiffrin verzichtet auf Abfahrt

Vorteil Emma Aicher? Ski-Königin Mikaela Shiffrin wird beim Weltcup-Finale in Norwegen auf die Abfahrt verzichten. Das gab die US-Amerikanerin auf X bekannt.
Vorteil Aicher? Shiffrin sagt ab
Damit hat Shiffrin im Duell mit Aicher um den Gesamtweltcup noch drei Chancen, Punkte zu sammeln. Aicher tritt in allen vier Disziplinen an.
„Das Rennen um den Gesamtweltcup ist eng“, schrieb Shiffrin, „und das ist einer der Gründe, warum ich diesen Sport so liebe.“
Dennoch werde sie für das Rennen in der Königsdisziplin am Samstag (12.30 Uhr) passen. Damit bleiben ihr der Super-G am Sonntag (10.45 Uhr), der Slalom am Dienstag (10.30/13.30 Uhr) und der Riesenslalom am Mittwoch (9.30/12.30).
Shiffrin geht mit einem Vorsprung von 140 Punkten auf Aicher, die auch im Abfahrtsweltcup noch Chancen auf den Gesamtsieg hat, ins Saisonfinale.
Ihre Konkurrentin, sagte Shiffrin respektvoll, stehe „für die nächste Generation unseres Sports. Sie ist die Einzige, die alle vier Disziplinen fährt – und sie hat in allen überragende Leistungen gezeigt. Ich freue mich für sie – und auf den Zweikampf in Norwegen.“