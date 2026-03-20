Weltcupfinale: Shiffrin verzichtet auf Abfahrt

SID 20.03.2026 • 12:21 Uhr Die Ski-Königin fährt im Duell mit Emma Aicher um den Gesamtweltcup noch drei der vier ausstehenden Rennen.

Vorteil Emma Aicher? Ski-Königin Mikaela Shiffrin wird beim Weltcup-Finale in Norwegen auf die Abfahrt verzichten. Das gab die US-Amerikanerin auf X bekannt.

Damit hat Shiffrin im Duell mit Aicher um den Gesamtweltcup noch drei Chancen, Punkte zu sammeln. Aicher tritt in allen vier Disziplinen an.

„Das Rennen um den Gesamtweltcup ist eng“, schrieb Shiffrin, „und das ist einer der Gründe, warum ich diesen Sport so liebe.“

Dennoch werde sie für das Rennen in der Königsdisziplin am Samstag (12.30 Uhr) passen. Damit bleiben ihr der Super-G am Sonntag (10.45 Uhr), der Slalom am Dienstag (10.30/13.30 Uhr) und der Riesenslalom am Mittwoch (9.30/12.30).

Shiffrin geht mit einem Vorsprung von 140 Punkten auf Aicher, die auch im Abfahrtsweltcup noch Chancen auf den Gesamtsieg hat, ins Saisonfinale.