Braathen siegt, Grammel mit Top-Ergebnis

SID 07.03.2026 • 13:45 Uhr Beim Riesenslalom in Kranjska Gora erreicht der 27 Jahre alte Grammel als Achter das beste Resultat seiner Karriere.

Skirennläufer Anton Grammel hat in seinem ersten Rennen nach den Olympischen Spielen die beste Weltcup-Platzierung seiner Karriere erreicht. Beim Riesenslalom im slowenischen Kranjska Gora belegte der 27-Jährige Rang acht. Jonas Stockinger egalisierte als 13. sein bislang bestes Weltcup-Resultat, Fabian Gratz wurde 17.

Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen fuhr bei frühlingshaften Temperaturen zu seinem siebten Sieg im Weltcup, zu seinem zweiten nach seinem Wechsel zum brasilianischen Verband. Der 25 Jahre alte gebürtige Norweger gewann vor Slalom-Olympiasieger Loic Meillard (Schweiz/+0,54 Sekunden) und Stefan Brennsteiner (Österreich/+0,80).

Weltcup-Dominator Marco Odermatt verpasste es als Fünfter, sich vorzeitig und zum fünften Mal nacheinander den Gesamtsieg im Riesenslalom-Weltcup zu sichern. In das letzte Rennen beim Finale ab dem 21. März in Kvitfjell/Hafjell (Norwegen) geht er mit einem Vorsprung von 48 Punkten auf Braathen.