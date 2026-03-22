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Ski alpin: Paris feiert Doppelsieg

Paris feiert Doppelsieg

Der Südtiroler Dominik Paris gewinnt beim Weltcup-Finale der Alpinen nach der Abfahrt auch den Super-G.
Dominik Paris jubelt
Dominik Paris jubelt
© IMAGO/GEPA pictures
SID
Der Südtiroler Dominik Paris gewinnt beim Weltcup-Finale der Alpinen nach der Abfahrt auch den Super-G.

Skirennläufer Dominik Paris hat seine Weltcup-Saison mit einem Doppelsieg beendet. Nach der Abfahrt gewann der 36 Jahre alte Südtiroler beim Finale im norwegischen Kvitfjell vor zwei Österreichern auch den Super-G.

Vincent Kriechmayer belegte in seinem womöglich letzten Rennen Rang zwei (+0,07 Sekunden) vor Riesenslalom-Weltmeister Raphael Haaser (+0,38). Simon Jocher, als einziger Deutscher für das letzte Rennen qualifiziert, kam auf Rang 14 (+1,85) – es war sein zweitbestes Saisonresultat.

Paris gewinnt auch letzte Saison-Abfahrt

Die letzte Saison-Abfahrt hatte Paris, der bei Olympia in Bormio in der alpinen Königsdisziplin zu Bronze gefahren war, vor Dreifach-Olympiasieger Franjo von Allmen (Schweiz) und Kriechmayer gewonnen. Ein Deutscher war für das Finale in der Abfahrt nicht qualifiziert.

In der Weltcup-Gesamtwertung war die Entscheidung in beiden Disziplinen bereits vor dem Finale gefallen: Marco Odermatt hatte sich daneben auch den Gesamtweltcup zum wiederholten Male gesichert. Auch die kleine Kristallkugel im Riesenslalom kann er noch gewinnen.

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