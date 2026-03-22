DSV-Frauen sorgen weiter für Furore

SID 22.03.2026 • 11:57 Uhr Emma Aicher macht im Super-G zwar wichtige Punkte im Kampf im Gesamtweltcup gut, verpasst aber einen echten Angriff. Ihr fehlt eine Hundertstel zum Podium. Ausgerechnet Kira Weidle-Winkelmann landet knapp vor ihr.

Skirennläuferin Emma Aicher (22) hat ihren Rückstand im Gesamtweltcup noch einmal ein wenig verkürzen können. Nach dem letzten Super-G des Winters beim Weltcup-Finale im norwegischen Kvitfjell liegt die zweifache Olympia-Zweite von Cortina d’Ampezzo 45 Punkte hinter Mikaela Shiffrin (USA).

Aicher belegte im drittletzten Rennen der Saison Rang vier hinter Sofia Goggia aus Italien, der Schweizerin Corinne Suter und ihrer erneut starken Teamkollegin Kira Weidle-Winkelmann, die am Vortag bereits in der Abfahrt Dritte geworden war. Die beiden Deutschen trennte nur eine Hundertstel – ein Unterschied von zehn Punkten im Weltcup. Shiffrin erhielt als 21. keine Punkte.

Im norwegischen Hafjell stehen am Dienstag und Mittwoch noch der letzte Riesenslalom und der letzte Slalom der Saison auf dem Programm – in beiden Disziplinen ist Shiffrin deutlich stärker einzuschätzen als ihre deutsche Verfolgerin. Die 30 Jahre alte Amerikanerin könnte sich die große Kristallkugel schon am Dienstag sichern.