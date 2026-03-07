Erste Medaille seit 2014: Russin holt Bronze bei Paralympics

SID 07.03.2026 • 10:19 Uhr Warwara Worontschichina fährt in der Abfahrt auf Rang drei. Es ist die erste Medaille seit der umstrittenen Rückkehr für Russland.

Russland hat seine erste Medaille bei den Paralympics unter eigener Flagge seit den Heimspielen von Sotschi 2014 gewonnen. Die alpine Skirennfahrerin Warwara Worontschichina kam am ersten Wettkampftag in Cortina d’Ampezzo in der Abfahrt der stehenden Startklasse auf Rang drei und sicherte sich Bronze.

Der Sieg ging an die Weltcupdominatorin Ebba Arsjö aus Schweden (1:22,00 Minuten), die ihre dritte Goldmedaille bei Winterspielen gewann. Die Französin Aurelie Richard (+1,71 Sekunden) holte Silber vor der 23-jährigen Worontschichina (+2,47).

Die Russin war nach der Wiederzulassung des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) und einer erfolgreichen Klage Russlands vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS gegen den Ski- und Snowboard-Weltverband FIS erst im Januar nach vier Jahren in den Weltcup zurückgekehrt. Für die Paralympics hatte Worontschichina eine der sechs russischen Wildcards erhalten.