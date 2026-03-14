Erster Super-G in Courchevel abgesagt

SID 14.03.2026 • 10:22 Uhr Schneefall und Nebel machen einen Start unmöglich - zum Vorteil für den Schweizer Marco Odermatt.

Kurz vor dem Saisonende nimmt das Wetter noch einmal Einfluss auf den alpinen Ski-Weltcup. Am Samstagvormittag musste das erste von zwei Super-G-Rennen im französischen Courchevel abgesagt werden. Grund waren starker Schneefall, Nebel und weitere angekündigte Niederschläge. Der Wettbewerb am Sonntag scheint ebenfalls gefährdet.