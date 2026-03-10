Newsticker
Ski Alpin>

Forster in der Super-Kombination auf Silberkurs

Die Goldmedaille ist vor Forsters Paradedisziplin bereits fast drei Sekunden entfernt.
Forster hat bereits fünf Goldmedaillen gewonnen
© IMAGO/Beautiful Sports/SID/Marcus Hartmann
SID
Die Goldmedaille ist vor Forsters Paradedisziplin bereits fast drei Sekunden entfernt.

Monoskifahrerin Ann-Lena Forster liegt bei den Paralympischen Winterspielen in der Super-Kombination auf Silberkurs. Die deutsche Fahnenträgerin fuhr in Cortina d’Ampezzo im ersten Lauf der sitzenden Startklasse im Super-G auf den zweiten Platz. Vor der Entscheidung ab 13 Uhr in ihrer Paradedisziplin Slalom liegt Forster allerdings bereits 2,82 Sekunden hinter der führenden Spanierin Audrey Pascual Seco (1:21,88 Minuten).

Die 30-Jährige aus Radolfzell, die zum Auftakt der Wettbewerbe die Abfahrt gewonnen hatte, zeigte sich unbeeindruckt vom Aus im Super-G am Tag zuvor. Erneut erweist sich die Super-G-Siegerin und Abfahrts-Zweite Pascual Seco als größte Rivalin. Forsters Vorsprung auf die drittplatzierte Chinesin Sitong Liu beträgt 1,59 Sekunden.

In Peking hatte die fünfmalige Paralympicssiegerin Forster in der Super-Kombination triumphiert.

In der stehenden Klasse geht Andrea Rothfuss nach ihrem starken vierten Platz im Super-G als Achte mit einem Rückstand von 7,39 Sekunden auf die führende Peking-Siegerin und Weltmeisterin Ebba Arsjö (1:15,85) aus Schweden in den entscheidenden Durchgang. Anna-Maria Rieder beendete den ersten Lauf als Zwölfte (+12,75).

Warwara Worontschichina, die mit ihrem Sieg im Super-G für die erste Goldmedaille Russlands unter eigener Flagge seit Sotschi 2014 gesorgt hatte, schied früh aus.

