Heftiger Dämpfer für Aicher: "War ein dummer Fehler"

Dominik Hager 07.03.2026 • 11:52 Uhr Deutschlands Ski-Star Emma Aicher erlebt im Kampf um die Abfahrts-Wertung einen herben Dämpfer. Noch besteht aber Hoffnung auf die kleine Kristallkugel.

Emma Aicher musste auf der Abfahrt von Val di Fassa einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Die deutsche Ski-Hoffnung konnte anders als erhofft die Führung in der Abfahrts-Wertung nicht übernehmen.

Die 22-Jährige reihte sich mit einem Rückstand von 1,06 Sekunden auf dem zwölften Platz ein.

„Es ist nicht zu Ende, bis alle Rennen gefahren sind. Es war ein dummer Fehler von mir heute, aber das kann man nicht ändern“, erklärte Aicher im ZDF-Interview. Der von Aicher angesprochene Fehler sorgte dafür, dass sie im dritten Sektor ganze 66 Hundertstel liegen ließ.

“Ich weiß, dass ich nicht besser Ski fahre, wenn ich an die Kugel denke. Darum: Fokus auf mich selber, was ich verbessern kann und der Rest kommt oder kommt nicht“, so ihre Devise.

Pirovano in der Pole Position

Zwar überholte Aicher die zuvor Klassement-Führende Lindsey Vonn, die verletzungsbedingt nicht mehr eingreifen kann, wurde aber von Laura Pirovano überflügelt.

Die Italienerin, die zuvor 50 Punkte Rückstand auf Aicher hatte, siegte mit einer Hundertstel Vorsprung vor Cornelia Hütter. „Gestern ein Hundertstel, heute ein Hundertstel, das ist unglaublich“, kommentierte ZDF-Experte Marco Büchel die erneute Wimpernschlag-Entscheidung. Am Freitag hatte Pirovano mit einer Hundertstel vor Aicher gewonnen.

Vor dem finalen Showdown in Lillehammer (21. März) könnte die Ausgangslage spannender kaum sein. Die besten Karten hat Pirovano, die mit 436 Punkten in Führung liegt. Aicher folgt mit 408 Punkten auf dem zweiten Platz.

Weidle-Winkelmann nur noch mit Mini-Chancen

Zudem können noch die Deutsche Kira Weidle-Winkelmann (351 Punkte) und die Österreicherin Cornelia Hütter (344 Punkte) in den Kampf um die kleine Kugel eingreifen. Weidle konnte sich als beste DSV-Starterin in Val die Fassa auf den fünften Platz einreihen.