Kurioser Vorfall bei Ski-Ass - SPORT1

Niklas Trettin 19.03.2026 • 18:37 Uhr Jasmina Suter muss ihre Saison im alpinen Ski-Weltcup vorzeitig beenden – und das aus einem ungewöhnlichen Grund. Im Vorfeld der Rennen in Soldeu wurde die Schweizerin von einer Kuh am Kopf getroffen.

Für Jasmina Suter nimmt die alpine Ski-Saison ein kurioses und vorzeitiges Ende. Die Schweizerin zog sich beim Aushelfen im elterlichen Stall eine Kopfverletzung zu, nachdem sie von einer Kuh getroffen worden war, und muss nun pausieren. Der Vorfall ereignete sich bereits kurz vor den Weltcup-Rennen in Soldeu Ende Februar.

„Kleines Update von mir“, teilte Suter ihren Fans auf Instagram mit und schilderte: „Kurz vor Andorra wurde ich von einer Kuh am Kopf getroffen. Es ist kein Witz.“ Ich habe versucht, es zum Weltcup-Finale zu schaffen, aber es ging sich leider nicht aus. Mein Kopf braucht jetzt Zeit zur Erholung, also nehme ich eine kleine Pause.“

Ski Alpin: Suter vom Huf einer Kuh erwischt

Auch der Schweizer Verband bestätigte den Vorfall inzwischen. Demnach hatte Suter im Betrieb ihrer Eltern ausgeholfen, als sie von einer Kuh mit dem Huf am Kopf erwischt wurde. Die 30 Jahre alte Speed-Spezialistin setzte anschließend alles daran, rechtzeitig wieder fit zu werden. Ein Start beim Weltcupfinale war aber nicht mehr möglich.

„Ich habe alles versucht, um rechtzeitig zu den Weltcupfinals zurückzukehren, aber leider hat es nicht gereicht“, erklärte Suter. Jetzt wolle sie ihrem Körper die nötige Erholung gönnen: „Mein Kopf braucht Zeit, um sich zu regenerieren, daher lege ich eine kleine Pause ein.“