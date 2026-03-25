Atle Lie McGrath hat beim Finale der alpinen Skirennläufer nach wie vor die beste Chance auf den Gewinn des Slaloms-Weltcups. Im letzten Rennen der Saison in Hafjell bei Lillehammer liegt der Norweger auf dem sechsten Rang und damit nur einen Platz hinter Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien), der in der Gesamtwertung 41 Punkte zurückliegt.
McGrath vor Gewinn der Slalom-Kugel
Der Norweger liegt nach dem ersten Lauf beim Finale der alpinen Skirennläufer nur knapp hinter Verfolger Braathen.
Kurs auf die kleine Kugel: Atle Lie McGrath
© IMAGO/SID/Wolfgang Grebien
Eine Außenseiterchance auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel hat der Norweger Henrik Kristoffersen, der im Zwischenklassement auf Rang zwei hinter Weltmeister und Olympiasieger Loic Meillard aus der Schweiz liegt. Er müsste aber ebenso auf Patzer von McGrath und Braathen hoffen wie der Franzose Clement Noel, Olympiasieger von 2022.
Vorerst weit entfernst von einem versöhnlichen Saisonabschluss ist Linus Straßer. Er liegt beeinträchtigt durch eine nachlassende Piste nach dem ersten Lauf nur auf Rang 13.