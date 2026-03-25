McGrath vor Gewinn der Slalom-Kugel

SID 25.03.2026 • 11:21 Uhr Der Norweger liegt nach dem ersten Lauf beim Finale der alpinen Skirennläufer nur knapp hinter Verfolger Braathen.

Atle Lie McGrath hat beim Finale der alpinen Skirennläufer nach wie vor die beste Chance auf den Gewinn des Slaloms-Weltcups. Im letzten Rennen der Saison in Hafjell bei Lillehammer liegt der Norweger auf dem sechsten Rang und damit nur einen Platz hinter Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien), der in der Gesamtwertung 41 Punkte zurückliegt.

Eine Außenseiterchance auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel hat der Norweger Henrik Kristoffersen, der im Zwischenklassement auf Rang zwei hinter Weltmeister und Olympiasieger Loic Meillard aus der Schweiz liegt. Er müsste aber ebenso auf Patzer von McGrath und Braathen hoffen wie der Franzose Clement Noel, Olympiasieger von 2022.