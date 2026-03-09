Nach Abfahrts-Gold: Forster scheidet im Super-G aus

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat nach ihrem goldenen Auftakt eine weitere Medaille bei den Paralympischen Winterspielen überraschend verpasst. Die deutsche Fahnenträgerin schied nach ihrem Abfahrtssieg in Cortina d’Ampezzo im Super-G der sitzenden Startklasse aus.
Forster scheidet im Super-G aus
Die Monoskifahrerin leistet sich einen Fahrfehler. Ihre Konkurrentin Audrey Pascual Seco gewinnt.
Anna-Lena Forster scheidet im Super-G aus
© IMAGO/Beautiful Sports/SID/Marcus Hartmann
Gold holte Audrey Pascual Seco. Die Spanierin siegte in 1:17,82 Minuten vor Momoka Muraoka aus Japan (+6,32 Sekunden) und Liu Sitong aus China (+7,09). In der Abfahrt am ersten Tag der Wettbewerbe hatte Forster ihre Weltcup-Rivalin Pascual Seco noch um fünf Hundertstel geschlagen. Am Dienstag hat Forster in der Super-Kombination bereits die Chance auf Wiedergutmachung.
Aufgrund der hohen Temperaturen waren die Entscheidungen um eine halbe Stunde vorverlegt worden. Die Piste im Tofane Alpine Skiing Centre ist bereits etwas ramponiert. Noch stehen in den alpinen Wettbewerben drei weitere Disziplinen an, als nächstes die Super-Kombination aus Super-G und Slalom am Dienstag (ab 9.00 Uhr).