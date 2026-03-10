Nächste Goldmedaille für Russland bei Paralympics

SID 10.03.2026 • 15:41 Uhr Im Langlauf gewinnt Anastasija Bagijan vor einer Deutschen. Auch ein Athlet aus Belarus triumphiert.

Anastasija Bagijan hat für die zweite Goldmedaille für Russland bei den Paralympischen Winterspielen gesorgt. Die sehbehinderte Langläuferin setzte sich in Tesero im Klassik-Sprint gegen die Deutsche Linn Kazmaier durch. Bei der Medaillenzeremonie verzichtete die 19-jährige Kazmaier mit Guide Florian Baumann auf das obligatorische Siegerselfie mit Bagijan und der Chinesin Jihong Cong.

Nach dem Triumph von Warwara Worontschichina im Super-G wurde somit am zweiten Tag nacheinander bei der Siegerehrung die russische Hymne gespielt. Zudem triumphierte Raman Swirydsenka aus Belarus im Klassik-Sprint der stehenden Klasse vor Sebastian Marburger vom Deutschen Behindertensportverband (DBS). In der Qualifikation am Morgen waren zudem erstmals seit der Wiederzulassung wieder russische und ukrainische Athletinnen aufeinandergetroffen.