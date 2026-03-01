Ski Alpin: Nächster Coup für Aicher!

SID 01.03.2026 • 11:20 Uhr Einen Tag nach ihrem fünften Weltcup-Sieg hat Emma Aicher die nächste Podestplatzierung eingefahren. Damit verkürzt die 22-Jährige ihren Rückstand im Gesamtweltcup erneut.

Skirennläuferin Emma Aicher hat einen Tag nach ihrem fünften Weltcup-Sieg die nächste Podestplatzierung eingefahren. Beim zweiten Super-G in Soldeu im Kleinstaat Andorra belegte die zweimalige Olympia-Zweite den zweiten Platz. Schneller als das 22 Jahre alte Multitalent war allein die Italienerin Sofia Goggia, hinter Aicher Dritte in der Olympia-Abfahrt von Cortina d’Ampezzo.

Sie sei „sehr zufrieden“ mit den drei Rennen in Soldeu, sagte Aicher, die am Freitag zunächst Vierte in der Abfahrt gewesen war. Auch am Sonntag fuhr sie auf Siegkurs, 0,28 Sekunden lag sie zwischenzeitlich vor Goggia.

Auf dem vom deutschen Trainer Charly Pichler gesteckten Kurs unterliefen ihr dann „ein paar Mini-Fehler“ zu viel. Im Ziel fehlten Aicher 0,24 Sekunden auf die Olympiasiegerin in der Abfahrt von 2018. Kira Weidle-Winkelmann kam diesmal nicht unter die ersten zehn.

Ski Alpin: Aicher nähert sich im Gesamtweltcup an

Aicher mischt neun Rennen vor dem Saisonende damit weiter im Kampf um gleich drei Weltcup-Kugeln mit. In der Abfahrt (noch drei Rennen) liegt sie 94 Punkte hinter Lindsey Vonn (USA), die bei Olympia schwer gestürzt war. In der Super-G-Wertung (noch zwei Rennen) hat sie 116 Punkte Rückstand auf Goggia. Chancen besitzt Aicher auch noch im Gesamtweltcup: Dort hat sie den Vorsprung von Mikaela Shiffrin (USA) auf 219 Punkte verkürzt.