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Odermatt scheidet aus, Braathen auf Siegkurs

Odermatt scheidet aus – siegt Braathen?

Nach dem Ausritt seines Konkurrenten hat die Olympiasieger nun beste Chancen, den Riesenslalom-Weltcup zu gewinnen. Gratz mit Chance aufs Podest.
Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen beim Weltcupfinale
Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen beim Weltcupfinale
© IMAGO/SID/Cornelius Poppe
SID
Nach dem Ausritt seines Konkurrenten hat die Olympiasieger nun beste Chancen, den Riesenslalom-Weltcup zu gewinnen. Gratz mit Chance aufs Podest.

Ein folgenschwerer Ausritt von Marco Odermatt hat Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien) die große Chance auf den Gewinn des Riesenslalom-Weltcups eröffnet. Der Schweizer Odermatt, der beim Finale im norwegischen Lillehammer mit einem Vorsprung von 48 Punkten auf den Olympiasieger in das letzte Rennen gegangen war, schied bereits im ersten Lauf aus.

Braathen dagegen geht als Führender in den zweiten Durchgang (ab 12.30 Uhr), im Endklassement würde ihm ein vierter Platz zum Gewinn der Kristallkugel reichen, wenn Slalom-Olympiasieger Loic Meillard das Rennen nicht gewinnt. Der Schweizer ist neben Odermatt und Braathen der einzige, der noch eine Chance auf den Gesamtsieg im Riesenslalom hat. Odermatt hatte die Disziplin-Wertung in den vergangenen vier Jahren gewonnen.

Hoffnungen auf seine erste Podestplatzierung im Weltcup darf sich Fabian Gratz machen. Der 28 Jahre alte gebürtige Starnberger liegt hinter Braathen, Stefan Brennsteiner aus Österreich (+0,21 Sekunden) und Meillard (+0,63) auf dem vierten Rang (+0,77) im Zwischenklassement. Seine Teamkollegen Anton Grammel (+1,98) und Jonas Stockinger (+2,56) folgen auf den Plätzen zwölf und 19.

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