Odermatt scheidet aus, Braathen auf Siegkurs

SID 24.03.2026 • 10:17 Uhr Nach dem Ausritt seines Konkurrenten hat die Olympiasieger nun beste Chancen, den Riesenslalom-Weltcup zu gewinnen. Gratz mit Chance aufs Podest.

Ein folgenschwerer Ausritt von Marco Odermatt hat Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien) die große Chance auf den Gewinn des Riesenslalom-Weltcups eröffnet. Der Schweizer Odermatt, der beim Finale im norwegischen Lillehammer mit einem Vorsprung von 48 Punkten auf den Olympiasieger in das letzte Rennen gegangen war, schied bereits im ersten Lauf aus.

Braathen dagegen geht als Führender in den zweiten Durchgang (ab 12.30 Uhr), im Endklassement würde ihm ein vierter Platz zum Gewinn der Kristallkugel reichen, wenn Slalom-Olympiasieger Loic Meillard das Rennen nicht gewinnt. Der Schweizer ist neben Odermatt und Braathen der einzige, der noch eine Chance auf den Gesamtsieg im Riesenslalom hat. Odermatt hatte die Disziplin-Wertung in den vergangenen vier Jahren gewonnen.