Paris gewinnt Abfahrt beim Weltcup-Finale

SID 21.03.2026 • 12:14 Uhr Der Italiener holt sich beim Saisonfinale den ersten Sieg.

Der Italiener Dominik Paris hat sich zum Abschluss der alpinen Weltcup-Saison seinen ersten Saisonsieg gesichert. Der 36-Jährige gewann die letzte Abfahrt in Lillehammer und verhinderte damit, dass er zum zweiten Mal nach 2012 eine Saison ohne Weltcup-Sieg beendet.

Paris setzte sich mit 0,19 Sekunden Vorsprung vor dem Schweizer Olympiasieger Franjo von Allmen durch, Dritter wurde der Österreicher Vincent Kriechmayr (+0,60). Für den Südtiroler Paris, der bei den Olympischen Winterspielen im Vormonat zu Bronze gefahren war, war es der 25. Weltcupsieg seiner Karriere.

Im Gesamtweltcup war die Entscheidung längst gefallen. Dominator Marco Odermatt belegte in Lillehammer nach einem Fehler im unteren Streckenabschnitt nur Rang sieben, hatte sich jedoch bereits vor dem Finale sowohl den Gesamtweltcup als auch die Abfahrtswertung gesichert.

Für den Schweizer ist es der fünfte Gesamtsieg in Serie, im Riesenslalom am Dienstag kann er neben den Einzelwertungen in der Abfahrt und im Super-G auch noch die kleine Kugel im Riesenslalom gewinnen.