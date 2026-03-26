Ski Alpin: So viel Preisgeld sahnte Aicher ab

SID 26.03.2026 • 11:46 Uhr Der Ski-Shootingstar verdient in der abgelaufenen Saison fast 390.000 Euro an Prämien.

Ski-Shootingstar Emma Aicher hat in der abgelaufenen Weltcup-Saison auch in Sachen Preisgeld richtig abgesahnt. Die zweimalige Olympia-Zweite sicherte sich mit ihren Erfolgen im Weltcup 387.265,50 Euro an Prämien. Das reichte wie im Kampf um die große Kristallkugel für Platz zwei hinter Skikönigin Mikaela Shiffrin (USA). Die Topverdienerin heimste 615.167 Euro ein. Das belegen die Zahlen des Internationalen Ski- und Snowboardverbandes FIS.

Platz drei geht an die Österreicherin Julia Scheib, die durch ihre Leistungen auf der Piste 340.942 Euro an Preisgeldern verdiente. Kira Weidle-Winkelmann kam immerhin noch auf 136.479 Euro und Rang 13, für Lena Dürr reichte es mit 76.040 Euro zu Platz 25.