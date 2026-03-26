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Ski Alpin: So viel Preisgeld sahnte Aicher ab

So viel Preisgeld sahnte Aicher ab

Der Ski-Shootingstar verdient in der abgelaufenen Saison fast 390.000 Euro an Prämien.
Emma Aicher räumt nicht nur Pokale ab
Emma Aicher räumt nicht nur Pokale ab
© IMAGO/GEPA pictures/SID/Wolfgang Grebien
SID
Der Ski-Shootingstar verdient in der abgelaufenen Saison fast 390.000 Euro an Prämien.

Ski-Shootingstar Emma Aicher hat in der abgelaufenen Weltcup-Saison auch in Sachen Preisgeld richtig abgesahnt. Die zweimalige Olympia-Zweite sicherte sich mit ihren Erfolgen im Weltcup 387.265,50 Euro an Prämien. Das reichte wie im Kampf um die große Kristallkugel für Platz zwei hinter Skikönigin Mikaela Shiffrin (USA). Die Topverdienerin heimste 615.167 Euro ein. Das belegen die Zahlen des Internationalen Ski- und Snowboardverbandes FIS.

Platz drei geht an die Österreicherin Julia Scheib, die durch ihre Leistungen auf der Piste 340.942 Euro an Preisgeldern verdiente. Kira Weidle-Winkelmann kam immerhin noch auf 136.479 Euro und Rang 13, für Lena Dürr reichte es mit 76.040 Euro zu Platz 25.

Bei den Männern ist erwartungsgemäß Marco Odermatt der Krösus. Der Gesamtweltcupsieger aus der Schweiz sicherte sich 741.254 Euro und war damit sogar noch erfolgreicher als Shiffrin. Platz zwei geht an Lucas Pinheiro Braathen – der erste Winter-Olympiasieger Brasiliens kam auf 359.264 Euro. Dritter wurde der Schweizer Loic Meillard (317.325). Bester Deutscher im Ranking ist Linus Straßer mit 50.968 Euro auf Platz 29.

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