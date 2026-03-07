Riesenslalom: Odermatt schwächelt - Grammel und Gratz lauern

SID 07.03.2026 • 10:59 Uhr Der Schweizer geht mit fast einer Sekunde Rückstand in Lauf zwei. Zwei DSV-Starter schielen auf die Top Ten.

Skistar Marco Odermatt hat bei der Jagd nach der kleinen Kristallkugel im Riesenslalom-Weltcup geschwächelt. In Kranjska Gora beendete der Schweizer den ersten Lauf als Fünfter, sein Rückstand auf den Führenden Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien) beträgt 0,92 Sekunden. Odermatt lag vor den beiden letzten Riesenslaloms der Saison mit 103 Punkten Vorsprung auf den Olympiasieger an der Spitze der Disziplinwertung.

„Ich hatte nicht so die Geduld und den Mut. Dann verliert man immer ein bisschen. Angreifen kann man immer, egal von wo“, sagte Odermatt im ZDF. Mit einem Sieg wäre Odermatt seine fünfte Riesenslalom-Kugel sicher, sollte Braathen nicht gewinnen, würde ihm auch der zweite Platz reichen.