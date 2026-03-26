Shiffrin würdigt Aicher: „Riesige Ehre“

SID 26.03.2026 • 06:12 Uhr Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin prophezeit der deutschen Skirennläuferin Emma Aicher eine "glänzende Zukunft" - und weitere spannende Duelle.

Ski-Königin Mikaela Shiffrin hat nach dem spannenden Saisonfinale im alpinen Weltcup ihre Konkurrentin Emma Aicher gewürdigt.

„Emma, es war mir eine RIESIGE Ehre, mit dir zu ‚kämpfen‘. Dein Skifahren, deine Energie und deine Persönlichkeit sind so inspirierend“, schrieb die US-Amerikanerin zu einem gemeinsamen Foto der beiden in den Sozialen Medien.

Beim Saisonfinale in Norwegen hatte Aicher die Dominatorin im Kampf um den Gesamtweltcup bis zuletzt unter Druck gesetzt. Erst im abschließenden Riesenslalom-Rennen entschied sich am Mittwoch der Kampf um die große Kristallkugel zugunsten Shiffrins.

Shiffrin freut sich auf weitere Duelle mit Aicher

Zwischenzeitlich hatte Aicher realistische Chancen, den Rückstand noch aufzuholen. „Du hast eine glänzende Zukunft vor dir. Ich kann es kaum erwarten, dir zuzusehen (und weiterhin gegen dich anzutreten… zumindest noch ein bisschen länger)“, schrieb Shiffrin.

Die vielseitige Aicher hat sich in dieser Saison mit konstanten Ergebnissen und mehreren Podestplätzen dauerhaft in der Weltspitze etabliert. Sie erreichte als Zweite im Gesamtweltcup die beste Platzierung einer deutschen Skirennläuferin seit dem Sieg von Maria Riesch vor 15 Jahren (2011).