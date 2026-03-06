Ski Alpin: Hundertstel-Drama um Aicher!

Johannes Behm 06.03.2026 • 12:42 Uhr Emma Aicher verpasst in Val di Fassa denkbar knapp den Sieg und damit die vorzeitige Führung in der Abfahrtswertung im Weltcup.

Emma Aicher ist in der Abfahrt in Val di Fassa denkbar knapp am Sieg vorbeigeschrammt. Die 22-Jährige trennte lediglich ein Hundertstel von Siegerin Laura Pirovano (1:21.40m).

Für die 28-jährige Italienerin ist es nicht nur der erste Sieg, sondern überhaupt der erste Podiumsplatz in ihrer Weltcup-Karriere. Dritte wurde die Abfahrt-Olympiasiegerin Breezy Johnson (+0.29s) vor Kira Weidle-Winkelmann (+0.32s).

„Ja, ich bin wieder ganz zufrieden mit meiner Fahrt“, sagte Aicher gewohnt lakonisch: „Ich habe es oben ganz gut getroffen, und unten im Steilen war es auch okay.“ Weidle-Winkelmann haderte damit, dass sie „im zweiten Sektor“ zu viel Zeit verloren hatte, „aber es ist ein gutes Ergebnis“.

Ski Alpin: Gewinnt Aicher die kleine Kristallkugel?

Aicher hat den vorzeitigen Sprung auf den ersten Platz im Abfahrt-Weltcup verpasst - darf sich aber große Hoffnungen auf die kleine Kristallkugel machen. Nach dem Rennen liegt sie bei 386 Weltcup-Zählern und damit noch 14 Punkte hinter der Führenden Lindsey Vonn.

Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, bis die US-Amerikanerin eingeholt wird. Ihre Saison ist durch ihre schwere Verletzung bei den Olympischen Spielen vorzeitig beendet.

Aichers ärgste Verfolgerin ist fortan Pirovano, die durch ihren Sieg nur noch 50 Punkte hinter der Deutschen liegt.

Weidle-Winkelmann verliert zwar im Kampf um die kleine Kristallkugel ihren Platz an die Italienerin, darf mit ihrem Ergebnis in der Abfahrt jedoch auch hochzufrieden sein.