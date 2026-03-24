Ski-Alpin: Slalom der Frauen LIVE im Free-TV, Stream & Ticker - Shiffrin vs. Aicher

SPORT1 24.03.2026 • 08:30 Uhr Emma Aicher und Mikaela Shiffrin duellieren sich heute im norwegischen Hafjell im Rennen um den Gesamt-Weltcup. Im Slalom muss Aicher Punkte aufholen. Hier können Sie das Rennen verfolgen.

Das Rennen um den Gesamt-Weltcup spitzt sich immer weiter zu: Im letzten Slalom der Saison (LIVE im Ticker auf SPORT1) könnte bereits die Entscheidung zwischen Ski-Dominatorin Mikaela Shiffrin und DSV-Athletin Emma Aicher fallen.

Der erste Durchgang im norwegischen Hafjell startet um 10.30 Uhr, Aicher ist direkt mit der Startnummer vier am Start, Shiffrin kann mit der sechs kontern. Der zweite Lauf ist für 13.30 Uhr angesetzt.

Ski Alpin heute live: Hier verfolgen Sie den Frauen-Slalom mit Aicher

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Shiffrin vs. Aicher – Wer holt die große Kugel?

Der Kampf um die große Kristallkugel könnte dabei spannender kaum sein: Vor den letzten beiden Rennen – am morgigen Mittwoch beschließt der Riesenslalom die alpine Saison – liegt Shiffrin nur hauchdünn vor Aicher.

Die US-Amerikanerin, die die Abfahrt ausließ und im Super-G nicht punkten konnte, liegt dennoch mit 1286 Punkten vorne, dicht gefolgt von Aicher mit 1241 Zählern – nur 45 Punkte dahinter.

Die Siegerin des Slaloms erhält 100 Punkte, die Zweite 80, die Dritte 60, die Vierte 50, die Fünfte 45, die Sechste 40.

Showdown erst im Riesenslalom?

Sollte Shiffrin das Rennen also gewinnen, müsste Aicher mindestens noch Vierte werden, um eine theoretische Chance auf den Gesamtweltcup zu wahren. Denn im Falle einer Punktgleichheit am Ende der Saison entscheidet die Anzahl der Siege als zweites Kriterium, hier hat Shiffrin die Nase vorn.