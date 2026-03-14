Ski-Superstar verkündet Abschied!

SID 14.03.2026 • 17:48 Uhr Der dreimalige Weltmeister Alexis Pinturault wird bald 35. Zuletzt plagten ihn Verletzungen.

Frankreichs Alpinstar Alexis Pinturault beendet seine Laufbahn am Ende der Saison. Dies kündigte der mit 34 Weltcupsiegen erfolgreichste Skifahrer der Grande Nation am Samstag an.

„Ich möchte meine Karriere beenden und mich etwas Neuem widmen“, sagte der bald 35-Jährige in seinem Heimatort Courchevel.

Pinturault wurde in den vergangenen Wintern durch zwei schwere Verletzungen beeinträchtigt, im Februar verpasste er die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Norditalien.