Ski Alpin: Super-G-Rennen in Garmisch abgesagt!

Johannes Behm 01.03.2026 • 12:39 Uhr Der Super-G der Männer in Garmisch kann nicht stattfinden. Grund dafür sind die Wetterbedingungen.

Der Super-G der Männer beim alpinen Weltcup in Garmisch-Partenkirchen findet nicht statt. Zunächst wurde das Rennen wegen der Wetterbedingungen um eine Stunde nach hinten verschoben, dann erfolgte die endgültige Absage des Wettbewerbs. Dies teilte die FIS offiziell mit. Ausschlaggebend war die schlechte Sicht durch den starken Nebel auf der Kandahar-Piste.

Bereits vor der Absage hatte Felix Neureuther über die schlechten Wetterbedingungen gesprochen. „Es ist eine zähe Warterei mit ein bisschen Hoffnung, dass sich der Nebel verzieht und man starten kann“, hatte der TV-Experte gehofft – wie sich herausstellen sollte, vergeblich.

Ski Alpin: Das sagte Neureuther

An der Piste lag es nicht. „Die ist in einem Sensationszustand“, meinte der ehemalige Skirennfahrer. Durch den dichten Nebel war die Sicht der Athleten allerdings erheblich eingeschränkt.