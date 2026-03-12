Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Ski Alpin
Ski Alpin
NEWS
KALENDER
WELTCUPSTÄNDE
ERGEBNISSE
TICKER
Ski Alpin>

Ski-Königin offenbart Hass-Nachrichten

Ski-Königin offenbart Hass-Nachrichten

Mikaela Shiffrin steht vor ihrem nächsten Sieg im Gesamtweltcup und schielt auf einen Rekord. Doch die US-Amerikanerin wird nicht von allen gefeiert.
Adidas-Athletin Mikaela Shiffrin erklärt im exklusiven SPORT1-Interview, wie sie mit ihrem Patzer bei der Team-Kombination umgegangen ist.
Jakob Lüers
Mikaela Shiffrin steht vor ihrem nächsten Sieg im Gesamtweltcup und schielt auf einen Rekord. Doch die US-Amerikanerin wird nicht von allen gefeiert.

Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dann wird Ski-Legende Mikaela Shiffrin in den kommenden Wochen ihren sechsten Gesamtweltcup gewinnen. Im schwedischen Are steht das drittletzte Rennwochenende der Saison an, je ein Slalom und Riesenslalom - die Königsdisziplinen von Shiffrin.

Mit 125 Punkten Vorsprung auf die deutsche Emma Aicher geht die 30-Jährige ins Saisonfinale und könnte dort den Rekord der österreichischen Ski-Ikone Annemarie Moser-Pröll egalisieren, die in ihrer Karriere ebenfalls sechs große Kristallkugeln einheimste. Mit 166 Podestplätzen und 108 Einzelsiegen ist Shiffrin bereits jetzt die erfolgreichste Skifahrerin der Geschichte.

„Wertloses Stück Scheiße“: Hass im Netz gegen Shiffrin

Doch der Erfolg birgt auch unschöne Seiten: Wie Shiffrin jüngst öffentlich machte, erhielt sie während der olympischen Winterspiele in Italien teils heftige Hasskommentare- und Nachrichten in den sozialen Medien.

Sie wurde dort etwa als „wertloses Stück Scheiße“ beschimpft, ein Nutzer meinte sarkastisch: „Es wäre so schade, wenn du dich verletzt und nie wieder Ski fahren kannst.“ Jemand anderes schrieb: „Bleib in Italien, du Schlampe.“

Ski-Königin musste sich regelmäßig übergeben

Im Gespräch mit dem Ex-NFL-Profi Pat McAfee erklärte Shiffrin, sie habe sich selbst in der Vergangenheit extremen Druck gemacht, vor allem nach den unglücklichen Winterspielen von Peking 2022.

Vor wichtigen Rennen musste sie sich regelmäßig übergeben. Zwischenzeitlich verordnete sie sich selbst sogar eine Social-Media-Pause. In Cortina D‘Ampezzo gewann Shiffrin dann im Februar die Olympia-Gold-Medaille im Slalom - mit eineinhalb Sekunden Vorsprung.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite