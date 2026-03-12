Ski-Königin offenbart Hass-Nachrichten

Jakob Lüers 12.03.2026 • 17:20 Uhr Mikaela Shiffrin steht vor ihrem nächsten Sieg im Gesamtweltcup und schielt auf einen Rekord. Doch die US-Amerikanerin wird nicht von allen gefeiert.

Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dann wird Ski-Legende Mikaela Shiffrin in den kommenden Wochen ihren sechsten Gesamtweltcup gewinnen. Im schwedischen Are steht das drittletzte Rennwochenende der Saison an, je ein Slalom und Riesenslalom - die Königsdisziplinen von Shiffrin.

Mit 125 Punkten Vorsprung auf die deutsche Emma Aicher geht die 30-Jährige ins Saisonfinale und könnte dort den Rekord der österreichischen Ski-Ikone Annemarie Moser-Pröll egalisieren, die in ihrer Karriere ebenfalls sechs große Kristallkugeln einheimste. Mit 166 Podestplätzen und 108 Einzelsiegen ist Shiffrin bereits jetzt die erfolgreichste Skifahrerin der Geschichte.

„Wertloses Stück Scheiße“: Hass im Netz gegen Shiffrin

Doch der Erfolg birgt auch unschöne Seiten: Wie Shiffrin jüngst öffentlich machte, erhielt sie während der olympischen Winterspiele in Italien teils heftige Hasskommentare- und Nachrichten in den sozialen Medien.

Sie wurde dort etwa als „wertloses Stück Scheiße“ beschimpft, ein Nutzer meinte sarkastisch: „Es wäre so schade, wenn du dich verletzt und nie wieder Ski fahren kannst.“ Jemand anderes schrieb: „Bleib in Italien, du Schlampe.“

Ski-Königin musste sich regelmäßig übergeben

Im Gespräch mit dem Ex-NFL-Profi Pat McAfee erklärte Shiffrin, sie habe sich selbst in der Vergangenheit extremen Druck gemacht, vor allem nach den unglücklichen Winterspielen von Peking 2022.