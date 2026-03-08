Slalom in Kranjska Gora: McGrath führt, Straßer Zehnter

SID 08.03.2026 • 10:22 Uhr Der Münchner hat nur noch geringe Chancen auf seine zweite Podestplatzierung in diesem Winter.

Skirennläufer Linus Strasser hat bei seinem ersten Weltcup-Start nach den Olympischen Spielen nur noch eine geringe Chance auf seine zweite Podestplatzierung in diesem Winter.

Beim Slalom im slowenischen Kranjska Gora liegt der Münchner nach dem ersten Lauf auf Rang zehn, sein Rückstand auf den drittplatzierten Belgier Armand Marchand beträgt 0,38 Sekunden.

Im Kampf um den Sieg zeichnet sich ein Zweikampf ab.