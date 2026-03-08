Hauchdünn! Hundertstel-Drama um Straßer!

SID 08.03.2026 • 14:35 Uhr In einem Rennen mit knappen Zeitabständen verfehlt der Münchner Rang drei nur um wenige Hundertstel. McGrath siegt noch knapper vor Kristoffersen.

Skirennläufer Linus Straßer hat bei seinem ersten Weltcup-Start nach den Olympischen Spielen nur denkbar knapp seine zweite Podiumsplatzierung in diesem Winter verpasst.

Beim spannenden Slalom im slowenischen Kranjska Gora fuhr der Münchner im zweiten Lauf noch vom zehnten auf den fünften Platz nach vorne, 0,05 Sekunden fehlten aufs Treppchen, 0,09 Sekunden zum Sieg.

„Sehr, sehr enges Rennen, fünfter Platz, coole Platzierung“, sagte Straßer und ergänzte: „Da wäre auch der Sieg oder das Podium drin gewesen, keine Frage.“ In dieser Saison war der Münchner bislang nur als Dritter beim Slalom in Kitzbühel auf das Podest gefahren. Bei den Olympischen Spielen war er Neunter geworden und hatte danach mit seiner Kritik an der Stimmung in Bormio für Aufsehen gesorgt.

Olympia-Pechvogel siegt hauchdünn

Bei frühlingshaften Temperaturen in Kranjska Gora siegte der Norweger Atle Lie McGrath, mit einem Vorsprung von 0,01 Sekunden vor Landsmann Henrik Kristoffersen. Weitere 0,03 Sekunden zurück folgte der für Brasilien startende Riesenslalom-Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen, der am Vortag den Riesenslalom gewonnen hatte.