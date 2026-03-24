Überragende Shiffrin vor Sieg im Gesamtweltcup

Mikaela Shiffrin ist auf dem besten Wege, den Kampf mit Emma Aicher um den Gesamtweltcup vorzeitig zu entscheiden. Nach dem ersten Lauf des letzten Slaloms der Saison im norwegischen Hafjell liegt die Ski-Königin aus den USA schier uneinholbar in Führung. Aicher hat als Vierte im Zwischenklassement einen Rückstand von 1,38 Sekunden auf die Olympiasiegerin. Lena Dürr ist Elfte (+2,45 Sekunden).
Shiffrin brillant – Aicher muss bangen
Beim letzten Slalom der Saison liegt die Amerikanerin nach dem ersten Lauf klar in Führung. Aicher ist Vierte im Zwischenklassement.
Emma Aicher beim Slalom in Hafjell
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Sollte Shiffrin auf dem Olympiahang von 1994 nördlich von Lillehammer auch nach dem Finallauf (13.30 Uhr) vorne liegen, müsste Aicher mindestens Vierte werden, um die endgültige Entscheidung im Kampf um die große Kristallkugel auf den Riesenslalom am Mittwoch zu verschieben. Bei dann 95 Punkten Rückstand wären ihre Chancen allerdings nur noch theoretisch gegeben.
Shiffrin hat in diesem Winter neben dem olympischen Slalom auch acht der bislang neun Rennen im Weltcup gewonnen. Die kleine Kristallkugel in ihrer Spezialdisziplin sicherte sie sich damit bereits zum siebten Mal. Mit ihren sechsten Sieg im Gesamtweltcup stünde sie auf einer Stufe mit Rekordhalterin Annemarie Moser-Pröll (Österreich).