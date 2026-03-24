Überragende Shiffrin vor Sieg im Gesamtweltcup

SID 24.03.2026 • 11:15 Uhr Beim letzten Slalom der Saison liegt die Amerikanerin nach dem ersten Lauf klar in Führung. Aicher ist Vierte im Zwischenklassement.

Mikaela Shiffrin ist auf dem besten Wege, den Kampf mit Emma Aicher um den Gesamtweltcup vorzeitig zu entscheiden. Nach dem ersten Lauf des letzten Slaloms der Saison im norwegischen Hafjell liegt die Ski-Königin aus den USA schier uneinholbar in Führung. Aicher hat als Vierte im Zwischenklassement einen Rückstand von 1,38 Sekunden auf die Olympiasiegerin. Lena Dürr ist Elfte (+2,45 Sekunden).

Sollte Shiffrin auf dem Olympiahang von 1994 nördlich von Lillehammer auch nach dem Finallauf (13.30 Uhr) vorne liegen, müsste Aicher mindestens Vierte werden, um die endgültige Entscheidung im Kampf um die große Kristallkugel auf den Riesenslalom am Mittwoch zu verschieben. Bei dann 95 Punkten Rückstand wären ihre Chancen allerdings nur noch theoretisch gegeben.