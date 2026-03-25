Weltcup-Finale: Aicher mit Siegchance

SPORT1 25.03.2026 • 10:18 Uhr Spannung im Gesamtweltcup! Im letzten Rennen der Saison liegt Emma Aicher auf Rang drei - Mikaela Shiffrin außerhalb der Punkteränge. Damit ist das Wunder doch noch möglich.

Emma Aicher hat im letzten Rennen des alpinen Ski-Winters tatsächlich noch eine Chance auf den Gewinn des Gesamtweltcups. Nach dem ersten Lauf des Riesenslaloms im norwegischen Hafjell bei Lillehammer liegt die 22-Jährige überraschend auf dem dritten Platz, nur 0,26 Sekunden hinter der erstplatzierten Valerie Grenier aus Kanada.

Mikaela Shiffrin (USA) dagegen belegt im Zwischenklassement nur Rang 17 und würde somit komplett leer ausgehen. Denn beim Finale werden nur noch an die ersten 15 Punkte vergeben.

„Meine Gedanke am Start waren: Fahr einfach Ski. Du hast nichts zu verlieren, du kannst es einfach genießen. Konzentrier dich auf dich selbst. Das funktioniert für mich am besten“, erklärte die 22-Jährige bei Eurosport.

Aicher kann sich ihren Lauf selbst nicht erklären

Warum sie nun auch im Riesenslalom so gut unterwegs sei? „Ich weiß nicht, warum es vorher nicht so funktioniert hat und jetzt schon. Aber ich nehme das jetzt einfach mal so hin.“

Aicher, die im Riesenslalom zuvor noch nie auf dem Podest gelandet war, müsste das Rennen gewinnen, um den Gesamtweltcup zu holen und Shiffrin zeitlich keine Punkte holen.

Was vor dem Rennen noch als sehr unwahrscheinlich galt, scheint nun doch nicht unmöglich zu sein.

Das Finale beginnt um 12.30 Uhr (hier im Liveticker).

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