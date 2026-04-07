Tod an Ostern: Trauer um den besten Ski-Alpin-Läufer der DDR

SPORT1 07.04.2026 • 13:53 Uhr Er war der beste DDR-Sportler in einer dort ungeliebten und schließlich nicht mehr geförderten Disziplin: Ex-Ski-Alpin-Ass Eberhard Riedel ist tot.

Trauer um den besten Ski-Alpin-Rennläufer der ehemaligen DDR: Eberhard „Ebs“ Riedel ist am Ostersonntag im Alter von 88 Jahren verstorben. Dies teilte dessen Sohn Peter in einem Nachruf auf seiner Homepage mit. Riedel sei „nach kurzer schwerer Krankheit friedlich eingeschlafen“.

„Viele kannten meinen Vater als erfolgreichen Skirennläufer der ehemaligen DDR, als Athleten, der sein Land auf internationalen Pisten vertreten hat. Für mich war er der Mensch, der mir gezeigt hat, wie man mit Haltung, Disziplin und Leidenschaft durchs Leben geht“, schrieb sein Sohn Peter: „Er arbeitete, trainierte und kämpfte – still, konsequent und mit einem tiefen Respekt vor seinem Sport und seinen Mitstreitern.“

Die Beerdigung werde „im kleinen Rahmen der Familie stattfinden“. Außerdem habe sich sein Vater „ausdrücklich“ gewünscht, dass von Blumenspenden und Kondolenzen abgesehen werde und stattdessen der ASC Oberwiesenthal e.V unterstützt werde. Im Wintersportort am Fuße des Fichtelbergs lebte Riedel bis zuletzt.

Ski Alpin: Eberhard Riedel war der Beste der DDR

Der in Lauter im Erzgebirge geborene Riedel hatte seinen größten Erfolg mit dem Weltcup-Sieg im traditionsreichen Riesenslalom von Adelboden 1961 gefeiert: Er gewann am Chuenesbärgli damals sensationell vor dem Schweizer Willi Forrer und Italo Pedroncelli aus Italien.

Riedel nahm an den Olympischen Winterspielen 1960 in Squaw Valley, 1964 in Innsbruck und 1968 in Grenoble teil. Erst im vergangenen umschrieb ihn der Tagesspiegel in einem Porträt als „Marco Odermatt der DDR“.

Riedel war zu DDR-Zeiten auch politisch aktiv, saß in den Sechzigern in der Volkskammer. Der damalige Staatschef Walter Ulbricht engagierte seinen Genossen auch für privaten Skiunterrichte.

Riedel hatte 1969 seine aktive Karriere beendet, weil in der DDR die Förderung für den alpinen Skisport eingestellt wurde. Mangelnder Erfolg anderer DDR-Athleten und der nicht zum Idealbild des Sozialismus passende kommerziell-professionelle Charakter der Sportart wurden als Gründe genannt.

Nach Abschluss seines Studiums der Sportwissenschaften arbeitete er als Trainer in den Bereichen Fußball, Alpin und Skispringen, betreute dabei zeitweise unter anderem Jens Weißflog.

Auch Sohn Peter ist auf seine Weise eine Größe in der deutschen Wintersport-Szene: Der Unternehmer produziert Anlaufspurensysteme für Skisprungschanzen.