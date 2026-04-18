"Ich bin ehrlich gesagt schockiert": Enthüllung von Ski-Talent Huber

Daniel Höhn 18.04.2026 • 19:21 Uhr Ski-Talent Laura Huber fährt die komplette Saison angeschlagen. Die schockierende Verletzung wird erst nach Saisonende diagnostiziert.

Mit einer schockierenden Enthüllung hat das Schweizer Ski-Talent Laura Huber für Aufsehen gesorgt.

Die 20-Jährige, die hauptsächlich im Europacup an den Start geht, fuhr die gesamte Saison mit einem unbehandelten Bruch des Wadenbeins.

Ski-Talent Huber: „Ich bin ehrlich gesagt schockiert“

„Das ist das Bein, mit dem ich die ganze Saison gefahren bin. Ich bin ehrlich gesagt schockiert, wie es wirklich aussah“, schrieb Huber in einem Instagram-Post, der sie im Krankenhaus zeigte.

Dass irgendetwas nicht stimmte, merkte Huber erst bei den nationalen Meisterschaften, als die Schmerzen immer schlimmer wurden. Sofort nach der Diagnose wurde sie operiert.

Wie die Schweizer Zeitung Blick berichtete, geht die Verletzung auf einen Trainingssturz im Februar 2024 zurück. Seinerzeit erlitt Huber eine Fraktur des linken Unterschenkels. Damals wurde das Schienbein operiert, während das Wadenbein konservativ behandelt wurde. Eine Heilung fand, wie sich nun herausstellte, nicht statt.

Huber schrieb: „Ich frage mich immer noch, wie es überhaupt möglich war, so anzutreten. Am Ende war meine Liebe zum Skirennsport stärker als der Schmerz. Das hat mich angetrieben.“