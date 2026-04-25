Schweizer beendet Ski-Karriere mit 27

Daniel Höhn 25.04.2026 • 11:51 Uhr Der Schweizer Livio Simonet beendet seine Ski-Karriere mit nur 27 Jahren. Für ihn ist „die Zeit gekommen“.

Mit nur 27 Jahren hat Livio Simonet seine Ski-Karriere für beendet erklärt.

„Für mich ist die Zeit gekommen“, schrieb der Schweizer bei Instagram: „Ich hatte das Privileg, beruflich die Welt zu bereisen und mit meinen Freunden auf höchstem Niveau anzutreten.“

Ski: Simonet 2025 Schweizer Meister im Riesenslalom

Zweimal landete Simonet während eines Weltcups auf dem Podest, einmal gewann er. Bei seiner zweiten Fahrt aufs Treppchen wurde der Slalom-Spezialist, der 2025 Schweizer Meister im Riesenslalom wurde, Zweiter.

Auch bei der WM 2023 war er dabei: Im Team mit Wendy Holdener, Andrea Ellenberger und Semyel Bissig wurde er Fünfter.

Jedoch lief die vergangene Saison nicht nach dem Wunsch von Simonet. In fünf Weltcuprennen sprang ein 14. Platz als bestes Resultat heraus. Ähnlich lief es im Europacup, als er in nur zwei von zehn Rennen in die Punkte fuhr.

„Am Ende bleiben vor allem die Erinnerungen, die Abenteuer und die Freunde, die ich auf diesem Weg gewonnen habe“, schrieb Simonet und bedankte sich bei allen, „die diese Zeit möglich und unvergessen gemacht haben“.