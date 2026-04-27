Skirennläufer Sebastian Holzmann beendet seine Karriere. „Ich habe sehr hart gekämpft, um nach meinen Verletzungen wieder Rennen zu fahren“, sagte der 33 Jahre alte Slalomspezialist, in den vergangenen Wochen sei ihm aber „klar geworden, dass ich meinen Sport nicht mehr mit der letzten Konsequenz ausüben kann“.
Skirennläufer Holzmann beendet Karriere
Da dies „immer mein Anspruch war, ist es besser, aufzuhören und sich neuen Aufgaben zu widmen“, meinte der WM-Fünfte von 2023, der 77 Weltcup-Rennen bestritten hat. Sein bestes Ergebnis errang er mit Platz elf im Slalom von Kranjska Gora 2018. Insgesamt fuhr er 26-mal in die Punkte, zuletzt im Januar als 24. beim Klassiker von Wengen.
In den kommenden Monaten will sich Holzmann „neu orientieren“. Denkbar sei, eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen. „In jedem Fall aber möchte ich mich im Skilehrwesen engagieren. Denn das Skifahren wird mich immer begleiten und Teil meines Lebens bleiben.“
DSV-Sportdirektor Wolfgang Maier bedauerte den Rücktritt des „hervorragenden Rennfahrers“. Holzmann sei in den vergangenen Jahren „mehrmals auf dem besten Wege“ gewesen, „sich im Spitzenbereich des Slalomsports zu etablieren“. Holzmann sei aber stets „durch schwere Verletzungen zurückgeworfen“ worden.