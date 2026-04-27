Skirennläufer Holzmann beendet Karriere

SID 27.04.2026 • 12:50 Uhr Der WM-Fünfte von 2023 will dem Skisport aber treu bleiben.

Skirennläufer Sebastian Holzmann beendet seine Karriere. „Ich habe sehr hart gekämpft, um nach meinen Verletzungen wieder Rennen zu fahren“, sagte der 33 Jahre alte Slalomspezialist, in den vergangenen Wochen sei ihm aber „klar geworden, dass ich meinen Sport nicht mehr mit der letzten Konsequenz ausüben kann“.

Da dies „immer mein Anspruch war, ist es besser, aufzuhören und sich neuen Aufgaben zu widmen“, meinte der WM-Fünfte von 2023, der 77 Weltcup-Rennen bestritten hat. Sein bestes Ergebnis errang er mit Platz elf im Slalom von Kranjska Gora 2018. Insgesamt fuhr er 26-mal in die Punkte, zuletzt im Januar als 24. beim Klassiker von Wengen.

In den kommenden Monaten will sich Holzmann „neu orientieren“. Denkbar sei, eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen. „In jedem Fall aber möchte ich mich im Skilehrwesen engagieren. Denn das Skifahren wird mich immer begleiten und Teil meines Lebens bleiben.“