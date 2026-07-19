Ski alpin: Unheilbar krank! Schweizer muss Karriere beenden

Mit nur 26 Jahren muss der Schweizer Christophe Torrent seine Ski-Karriere beenden. Das gab der Skifahrer via Instagram bekannt.
Unheilbar krank: Karriereende mit 26
„Mit einem Hauch Wehmut, aber auch mit der Vernunft, endlich auf Oma Agnès zu hören, die mir immer gesagt hat, ich solle ‚ein normales Leben führen‘, habe ich entschieden, meine Skikarriere zu beenden“, schrieb der Speed-Spezialist.
Skifahrer leidet an unheilbarer Krankheit
Sein Körper zwang Torrent zu der Entscheidung. Er leidet an Morbus Bechterew, einer chronisch entzündlichen rheumatischen Erkrankung. Insbesondere die Wirbelsäule ist davon betroffen. Die Krankheit ist nicht heil-, aber behandelbar. Dennoch musste Torrent bereist die vergangene Saison aufgrund von Rückenschmerzen abbrechen.
„Mein Körper lässt es nicht mehr zu, dass ich meinen Sport ausübe, ohne meine Gesundheit zu gefährden“, schrieb er seinerzeit auf Instagram: „Diese Pause ist kein Aufgeben. Sie kann rettend sein.“ Es kam schlussendlich anders.
Seine Teamkollegen nahmen mit aufmunternden Kommentaren Anteil. „Alles Gute, mein Kleiner“, schrieb Justin Murisier. „Glückwunsch zu allem, was du geleistet hast, und zu deinem Kampfgeist – es war mir eine wahre Freude, diese Momente mit dir zu teilen.“ Dem schlossen sich unter anderem auch Alexis Monney, Lenz Hächler und Jasmina Suter an.
Insgesamt absolvierte Torrent vier Weltcup-Rennen. Am besten schnitt er 2025 in Crans-Montana ab, wo er als 33. nur hauchdünn die Punkteränge verpasste. Dort feierte er auch seinen größten Triumph im Europacup.