Ski-Ass Aicher: Ohne Spaß geht es nicht

SID 31.07.2026 • 14:30 Uhr Die zweimalige Olympiazweite reflektiert ihren rasanten Aufstieg und glaubt, die entscheidende Zutat fürs Erfolgsrezept gefunden zu haben.

Emma Aicher hat ihren rasanten Aufstieg zum Ski-Shootingstar reflektiert und glaubt, die entscheidende Zutat für ihr persönliches Erfolgsrezept gefunden zu haben. „Ich will schon die Beste werden, so ist es nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich eine von den Besten werden kann, wenn ich keinen Spaß daran habe, an dem, was ich tue“, sagte die zweimalige Olympiazweite der Augsburger Allgemeinen.

„Das merke ich auch an anderen Sachen, die ich mache: Wenn ich keinen Spaß habe, dann ist die Motivation nicht da“, ergänzte Aicher (22) und betonte: „Mir war schon ziemlich früh klar, dass ich Skifahren will, und ich habe alles dafür getan.“

Ihr kometenhafter Aufstieg in der vergangenen Saison sei ihr zwar nicht zu schnell gegangen, nach dem Ende des Wettkampfwinters aber habe sie gemerkt: „Wow, da ist schon ein bisschen was passiert. Aber genau dafür mache ich das ja alles, ich will ja erfolgreich sein.“