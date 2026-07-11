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Trauer um Ski-Alpin-Legende

Trauer um Ski-Alpin-Legende

Die Schweiz trauert um Roland Collombin. Die Ski-Legende stirbt nach langem Kampf gegen den Krebs im Alter von 75 Jahren.
Die Schweizer Ski-Legende Roland Collombin hat den Kampf gegen den Krebs verloren
Die Schweizer Ski-Legende Roland Collombin hat den Kampf gegen den Krebs verloren
© IMAGO/WEREK INTERNATIONAL
Daniel Höhn
Die Schweiz trauert um Roland Collombin. Die Ski-Legende stirbt nach langem Kampf gegen den Krebs im Alter von 75 Jahren.

Die Schweizer Ski-Legende Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren nach langem Kampf gegen den Krebs verstorben. Das teilte seine Familie via Instagram mit.

Als Spezialist für die Speed-Disziplinen prägte er eine ganze Generation. Vor zwei Jahren begann bei Collombin der Kampf gegen den Krebs. Den Kehlkopfkrebs konnte er besiegen, doch dann wurde auch noch Leberkrebs diagnostiziert.

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Kürzlich besuchte Russi Collombin

Vor ein paar Wochen besuchte Bernhard Russi noch einmal Collombin. Danach sagte Russi der Zeitung Blick: „Da machte er noch einen relativ guten Eindruck. Er hat mir aber auch gesagt, dass er nun noch einen Versuch hat, um den Krebs zu besiegen.“

1972 hatte Collombin bei der Olympia-Abfahrt in Sapporo hinter Russi Silber geholt. 1973 und 1974 gewann Collombin die Gesamtwertung im Abfahrts-Weltcup. 1973 kam er als Dritter im Gesamt-Weltcup auf acht Siege und elf Podestplätze.

Auch Stürze prägten die Karriere von Collombin, was ihn ebendiese kosten sollte. 1975 flog er in Val-d’Isère ab. Seit diesem Zeitpunkt wird diese Stelle Bosse à Collombin genannt.

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