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Skistar wieder im Babyglück

Skistar wieder im Babyglück

Vaterfreude bei Henrik Kristoffersen: Der norwegische Skirennläufer verkündet die Geburt seiner Tochter.
Henrik Kristoffersen im vergangenen Weltcup-Winter
Henrik Kristoffersen im vergangenen Weltcup-Winter
© IMAGO/GEPA pictures
Franziska Wendler
Vaterfreude bei Henrik Kristoffersen: Der norwegische Skirennläufer verkündet die Geburt seiner Tochter.

Freudige Nachrichten aus der Welt des Wintersports: Skistar Henrik Kristoffersen ist erneut im Babyglück. Der Norweger und seine Ehefrau Tonje verkündeten via Instagram die Geburt ihrer Tochter.

„Die kleine Schwester ist endlich da“, formulierte das Paar zu mehreren Bildern des Babys, welches den Namen Linnea trägt: „Willkommen zu Hause, unser süßes Mädchen.“

Auch das Geburtsdatum verriet das Ehepaar. So erblickte der Nachwuchs am zurückliegenden Samstag, den 25. Juli, das Licht der Welt. Bereits im Jahr 2023 durften sich der Skirennläufer und seine Partnerin über ein Kind freuen. Seinerzeit wurde Sohn Emil geboren.

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Viele Glückwünsche für Kristoffersen

Unter der Verkündung häuften sich in der Folge Glückwünsche aus aller Welt. Neben unzähligen Fans ließen es sich auch andere Mitglieder des Ski-Zirkus nicht nehmen, ihrer Freude Ausdruck zu verleihen.

Unter anderem Slalom-Ass Atle Lie McGrath und die Super-G-Weltmeisterin von 2025, Stephanie Venier, gratulierten.

Für Kristoffersen dürfte die Geburt seiner Tochter ein erfolgreiches Jahr krönen. Im Februar hatte der 32-Jährige bei den Olympischen Winterspielen Bronze im Slalom geholt. Es war nach Bronze im Slalom 2014 und Silber im Riesenslalom 2018 die dritte Olympia-Medaille.

Sein bestes Ergebnis im Gesamtweltcup erzielte der Norweger übrigens 2016, 2018 und 2025, als er jeweils Zweiter wurde.

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