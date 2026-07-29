Sorgen um Ski-Star immer größer!

SPORT1 29.07.2026 • 15:33 Uhr Ski-Läuferin Kajsa Vickhoff Lie wurde nach einer Knieverletzung erneut operiert. Die Norwegerin verpasst Tests und kämpft um den WM-Winter.

Große Sorgen um Kajsa Vickhoff Lie. Der norwegische Ski-Star muss sich innerhalb kürzester Zeit zum zweiten Mal einer Operation unterziehen.

„Jetzt geht es mir zumindest einen ticken besser als vor der Operation, aber ich bin noch nicht ganz wieder im normalen Alltag“, sagte die 28-Jährige der Nachrichtenagentur NTB. Der erneute Eingriff wirft Fragen auf, ob ihr Knie für die kommende Weltcup- und WM-Saison rechtzeitig fit genug wird.

Lie fehlte auch bei der traditionellen „Ironman-Test-Überprüfung“ des norwegischen Ski-Teams. Die Speed-Spezialistin hatte die vergangene Saison im März nach einer Knieverletzung beendet. Sie verlor „ein großes Stück Knorpel“ im Knie und musste anschließend operiert werden.

Doch der erste Eingriff brachte nicht die erhoffte Stabilität. „Nach drei Monaten sah man, dass der Knorpel sich nicht festgesetzt hatte. Dann habe ich um den Monatswechsel Juni/Juli eine kleine weitere Operation gemacht und alles herausgenommen, weil sich der Knorpel geteilt hatte“, erklärte Lie.

Ski Alpin: Lie gewann zweimal WM-Bronze

Durch die zusätzliche Operation musste Lie weitere zehn Wochen auf Krücken laufen. Die zusätzliche Reha traf die Norwegerin ausgerechnet in der wichtigen Trainings- und Erholungszeit.

„Das war scheiße. Ich liebe den Frühling. Ich fahre ja Ski, weil wir im Frühling frei haben! Ich hatte mit ein paar Freunden eine Radtour nach Mallorca gebucht und saß dann am Pool“, schilderte Lie.

Ob sie zum Saisonauftakt im Oktober in Sölden fit wird, ist noch offen. Die Norwegerin fuhr in ihrer Karriere in Abfahrt und Super-G schon elfmal auf das Podest. 2023 gewann sie in Kvitfjell die Abfahrt.