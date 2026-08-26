Die zweifache Ski-Olympiasiegerin Federica Brignone hat sich am Mittwoch einem erfolgreichen Eingriff am linken Knie unterzogen.
Olympiasiegerin meldet sich nach OP
Ski-Star Federica Brignone muss nach ihrem schweren Sturz unters Messer. Die 36-Jährige hofft auf ein Ende der Leiden.
Federica Brignone wurde am Knie operiert
© IMAGO/Independent Photo Agency Int.
„Die Operation war erfolgreich, die Metallteile wurden entfernt, das Knie ist sauber und mir geht es gut“, schrieb die 36-Jährige in den Sozialen Medien.
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Brignone stürzte im April 2025 schwer
Brignone leidet noch immer unter den Folgen ihres schweren Sturzes aus dem April 2025 bei den italienischen Meisterschaften im Val di Fassa. Dabei hatte sie am linken Bein einen mehrfachen Bruch des Waden- und Schienbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss erlitten.
Trotz der schweren Verletzungen gewann Brignone bei den Olympischen Spielen im Februar in Mailand und Cortina d’Ampezzo Gold im Super-G und im Riesenslalom. Zuletzt hatte sie wieder mit dem Training für die kommende Weltcup-Saison begonnen. Höhepunkt des Winters ist die WM im Februar in Crans-Montana/Schweiz.