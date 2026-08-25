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Olympiasiegerin braucht weitere OP

Olympiasiegerin braucht weitere OP

Nach einem schweren Sturz leidet Ski-Olympiasiegerin Federica Brignone weiter unter Schmerzen. Eine OP soll Abhilfe schaffen.
Federica Brignone hat nach wie vor Schmerzen
Federica Brignone hat nach wie vor Schmerzen
© IMAGO/GEPA pictures
SID
Nach einem schweren Sturz leidet Ski-Olympiasiegerin Federica Brignone weiter unter Schmerzen. Eine OP soll Abhilfe schaffen.

Ski-Olympiasiegerin Federica Brignone muss sich erneut einer Operation am linken Bein unterziehen. Das teilte die Italienerin am Dienstagvormittag in den sozialen Medien mit. „Mein Bein wird weiterhin besser, aber leider habe ich bei einigen Aktivitäten und beim Skifahren noch Schmerzen“, schrieb die 36-Jährige, die noch am Dienstag operiert werden soll.

Dabei soll eine eingesetzte Platte entfernt und der betroffene Bereich gereinigt werden. Zudem bestehe die Möglichkeit, auch den Meniskus zu behandeln. Diese Entscheidung werde erst während des Eingriffs getroffen.

Brignone leidet an Folgen eines Sturzes

Brignone leidet noch immer unter den Folgen ihres schweren Sturzes aus dem April 2025 bei den italienischen Meisterschaften im Val di Fassa. Dabei hatte sie sich am linken Bein einen mehrfachen Bruch des Waden- und Schienbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss zugezogen.

Trotz der schweren Verletzungen gewann Brignone bei den Olympischen Spielen im Februar in Mailand und Cortina d’Ampezzo Gold im Super-G und im Riesenslalom. Zuletzt hatte sie wieder mit dem Training für die kommende Weltcup-Saison begonnen. Höhepunkt des Winters ist die WM im Februar in Crans-Montana/Schweiz.

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