Ski-Gigantin Gut-Behrami macht Schluss

SID 05.08.2026 • 19:53 Uhr Lara Gut-Behrami beendet ihre beeindruckende Ski-Karriere. Die 35-Jährige gewann zweimal den Gesamtweltcup und wurde 2022 Olympiasiegerin im Super-G.

Skirennläuferin Lara Gut-Behrami hat ihre Karriere beendet. Dies gab die Olympiasiegerin und zweimalige Gesamtweltcupsiegerin am Mittwoch in einem Abschiedsvideo beim Radiotelevisione svizzera (RSI), einem öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen für die italienischsprachige Schweiz, bekannt.

„Ich hatte das Glück und die Ehre, eine sehr lange und intensive Karriere erleben zu dürfen, meine Träume und Wünsche durch meine Fahrten auszudrücken und diese Reise an der Seite außergewöhnlicher Menschen zu bestreiten“, sagte die 35-Jährige, die 2008 im Alter von 16 Jahren ihr Debüt im Weltcup gegeben hatte.

Gut-Behrami wurde 2022 Olympiasiegerin

Bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 wurde sie Olympiasiegerin im Super-G und gewann Bronze im Riesenslalom. Acht Jahre zuvor hatte sie in Sotschi bereits Bronze in der Abfahrt gewonnen. Gut-Behrami gewann 48 Weltcuprennen. Neben zwei Gesamtweltcupsiegen errang sie sechs Kristallkugeln im Super-G und eine im Riesenslalom.