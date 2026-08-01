Ski alpin: "Letzte Saison!" Ski-Ass verkündet Entscheidung

Die italienische Speed-Spezialistin Elena Curtoni hat allen Spekulationen über ihre Ski-Zukunft ein Ende gesetzt.
Entscheidung um Ski-Ass gefallen
„Ich werde in der Saison 2026/27 im Starthaus stehen“, schrieb die 35-Jährige, die aber einen wichtigen Satz hinzufügte, bei Instagram: „Es wird meine letzte Saison werden!“
Sie könne „es kaum erwarten, jeden einzelnen Moment zu genießen“, gab sich Curtoni mit Blick auf ihren letzten Winter hochmotiviert.
Ski alpin: Schafft Curtoni einen Meilenstein?
Dabei könnte sie sogar noch einen Meilenstein erreichen. Bislang kam die Italienerin auf 291 Weltcup-Rennen und könnte in der kommenden Saison locker die 300er-Marke knacken.
Aktuell quält sich Curtoni noch mit einer Knöchelverletzung. Dennoch ist sie voller Vorfreude auf die Saison. „Ich habe mich wieder aufgerafft, zwar mit Zweifeln, aber auch mit neuen Zielen. Wenn es einfach wäre, würde es jeder und jede machen“, schrieb sie.
Curtoni hatte 2009 im Weltcup debütiert. Seitdem konnte sie 13 Podestplätze, davon vier Siege, verbuchen. 2022 verpasste die Skirennläuferin in Peking in der Abfahrt als Fünfte knapp eine olympische Medaille.
Die neue Saison im alpinen Ski-Weltcup beginnt Ende Oktober in Sölden mit dem Riesenslalom.