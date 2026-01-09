Ski Alpin: Hirscher verkündet überraschenden Schritt!

SPORT1 09.01.2026 • 13:34 Uhr Marcel Hirscher sorgt in einem Instagram-Post für eine große Überraschung. Der Ski-Star wird in dieser Saison kein Rennen bestreiten und Olympia verpassen.

Wochenlang rätselten die Fans darüber, wann Ski-Star Marcel Hirscher sein Comeback im alpinen Ski-Weltcup geben würde. Nun hat der 36-Jährige mit einem drastischen Schritt überrascht. Wie der einstige Dominator der Szene auf Instagram bekannt gab, wird er in der laufenden Saison kein Rennen mehr bestreiten.

Als Grund gab die Ski-Legende an, nicht mehr schnell genug das von ihm erwartete Level erreichen zu können. „In Wahrheit ist es so: Es geht sich nicht aus. Das Tempo, das ich gehen kann, ist nicht weltcupwürdig“, zeigte er sich ehrlich: „Ich kann aktuell nicht das nötige Top-Level gehen, das habe ich im Training auf der Reiteralm gemerkt.“

„Haters gonna love it (die Neider werden es lieben)“, meinte er weiter: „Für all diejenigen, die mich gerne Skifahren gesehen hätten: Mir taugt es persönlich auch nicht, tut mir leid, dass es heuer nicht drin ist.“

Hirscher-Comeback von Verletzungen behindert

Damit ist klar, dass Hirscher auch die Olympischen Spiele verpassen wird.

Der zweifache Goldmedaillen-Gewinner von den Spielen in Pyeongchang 2018 hatte seine Karriere eigentlich schon nach der Saison 2018/19 beendet und sich der Gründung seiner eigenen Ski-Marke „Van Deer“ gewidmet.

Im Sommer 2024 gab der Österreicher überraschend bekannt, dass er ein Comeback plane und künftig für die Niederlande antreten wolle. Zwar schaffte es Hirscher bei seiner Rückkehr direkt in die Weltcup-Punkte, wurde aber wenig später von einem Kreuzbandriss gestoppt.

Wadenverletzung stoppt Hirscher-Pläne: Comeback 2026/27?

Zwar lief die Reha zunächst gut, jedoch wurde das Ski-Ass dann von einem Infekt heimgesucht, der ihn weit zurückwarf und die Teilnahme am Weltcup unmöglich machte. Über die Weihnachtszeit erlitt er zudem eine Wadenverletzung und musste erneut 14 Tage pausieren.

„Das war der Moment, an dem ich gemerkt habe, dass, wenn ich zurückkomme, dann möchte ich es ‚gscheit‘ machen", führte der Routinier aus. Hirscher hofft allerdings darauf, im kommenden Winter endlich wieder richtig mit dabei sein zu können. „Ich werde weiter trainieren und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Jahr“, kündigte er an.