Die Schweiz trauert um die Ski-Legende Walter Tresch

SPORT1 02.09.2026 • 16:57 Uhr Walter Tresch ist tot. Die Schweizer Ski-Legende starb im Alter von 78 Jahren. Sein größter Coup gelang ihm durch seinen Überraschungssieg in der Abfahrt von St. Moritz.

Walter Tresch ist tot. Der ehemalige Schweizer Skirennfahrer starb am 29. August im Alter von 78 Jahren nach langer Krankheit zu Hause im Kreise seiner Familie.

In den 70er-Jahren zählte Tresch zu den erfolgreichsten und vielseitigsten Athleten im Schweizer Team. Besonders in Erinnerung bleibt sein überraschender Sieg in der Abfahrt von St. Moritz im Jahr 1971, als er Bernhard Russi um acht Hundertstel schlug. Insgesamt feierte Tresch vier Weltcupsiege; der Sprung aufs Podest gelang ihm 14-mal.

Seine größte Stärke war die Kombination, in der er mehrere bedeutende Rennen gewann – unter anderem in Kitzbühel, Wengen und Garmisch-Partenkirchen. Bei den „Goldenen Tagen von Sapporo“ holte er 1972 Silber in der Kombination. Bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck bestätigte Tresch seine starke Form mit Rang vier im Slalom sowie Platz sieben in der Abfahrt.

Nach dem Weltcup blieb Tresch dem Skisport verbunden

1977 verkündete Tresch dann seinen Weltcup-Rücktritt. Er blieb dem Skisport jedoch treu und startete noch bei Parallelrennen in Nordamerika. Später arbeitete er unter anderem für den Skihersteller Völkl. Dem Skisport blieb er bis ins hohe Alter als Zuschauer erhalten.