Emma Aicher gelingt beim Slalom in Killington eine starke Aufholjagd, hat mit dem Kampf ums Podium allerdings nichts zu tun. Camille Rast düpiert Mikaela Shiffrin, die erneut eine Führung nach dem ersten Lauf nicht verteidigen kann.

Nach einer beeindruckenden Aufholjagd hat Ski-Star Emma Aicher beim Weltcup-Slalom in Killington/USA ein Top-10-Ergebnis geholt. Dank eines starken zweiten Durchgangs kämpfte sich die 23-Jährige von Position 15 noch auf Rang sieben nach vorn. Der Sieg ging an die Schweizerin Camille Rast, Skikönigin Mikaela Shiffrin verpasste vor ihrem Heimpublikum wie am Vortag den 111. Weltcupsieg und wurde Dritte.

Emma Aicher gelingt eine starke Aufholjagd Emma Aicher gelingt eine starke Aufholjagd © picture-alliance/AP Photo/SID/Marco Trovati

Rast feiert furiosen Erfolg: „Ich war wirklich glücklich“

Rast konterte eine Top-Fahrt von Lara Colturi mit noch schnelleren Schwüngen im unteren Streckenteil. Folgerichtig war die Freude bei der Slalom-Spezialistin gewaltig. „Ich habe alles gegeben und war wirklich glücklich als ich das grüne Licht gesehen habe. Es war heute ein sehr schwieriges Rennen“, erklärte sie im Interview mit der FIS.

Für Rast war der Erfolg ein Befreiungsschlag nach einem holprigen Auftakt. „Der Beginn der Saison der Saison war eher 50/50, heute konnte ich so Skifahren, wie ich das möchte. Vielen Dank an mein Team“, zeigte sie sich dankbar. Für Rast war es der fünfte Weltcup-Sieg.

Ski Alpin: Aicher gelingt versöhnlicher Abschluss in Nordamerika

Aicher (Mahlstetten), die am Samstag beim Riesenslalom im US-Bundesstaat Vermont als 19. enttäuscht hatte, verabschiedete sich mit einem ordentlichen Ergebnis aus Nordamerika, verpasste aber ihr zweites Podium im Slalom nach dem Auftaktsieg in Levi/Finnland klar. Zu Platz drei fehlte ihr fast eine Sekunde.

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Lena Dürr (Germering) fiel nach einem schwachen zweiten Lauf vom 16. auf den 26. Rang zurück, Jessica Hilzinger (Oberstdorf) schied im ersten Durchgang aus.

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Shiffrin verspielt erneut Pausenführung

Shiffrin setzte sich in ihrem ersten Slalom-Einsatz in dieser Saison mit Startnummer eins an die Spitze, fiel im zweiten Lauf aber hinter Rast und Colturi (Albanien) zurück. Im Riesenslalom war die 31-Jährige Zweite hinter der Neuseeländerin Alice Robinson geworden, nachdem sie ebenfalls zunächst geführt hatte.

Gesamtweltcupsiegerin Shiffrin fährt in diesem Winter weniger Slaloms als sonst, die Amerikanerin will sich mehr auf den Riesenslalom und Super-G konzentrieren.