Anton Grammel fährt erstmals in seiner Karriere aufs Podest. Nur Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen und Stefan Brennsteiner liegen vor dem Deutschen.

Skirennläufer Anton Grammel ist in Copper Mountain auf das Podium gestürmt und hat das beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere gefeiert.

Beim Riesenslalom im US-Bundesstaat Colorado wurde der 28-Jährige starker Dritter, seine bislang beste Platzierung war ein siebter Rang im März in Lillehammer/Norwegen gewesen. Nur Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien) und der Österreicher Stefan Brennsteiner lagen vor Grammel (Kressbronn).

Anton Grammel ist erstmals in seiner Karriere aufs Podest gefahren Anton Grammel ist erstmals in seiner Karriere aufs Podest gefahren © IMAGO/GEPA pictures

Ski Alpin: Starkes deutsches Mannschaftsergebnis

„Mit meinem ersten Podestplatz bin ich natürlich überglücklich. Das freut mich richtig, dass der Knoten endlich geplatzt ist“, sagte Grammel: „Es hat sich in der letzten Zeit auch angebahnt, dass wir als Riesenslalom-Mannschaft immer mehr an der absoluten Weltspitze schnuppern. Das war nur der Anfang für uns.“

Alexander Schmid (Fischen) als Neunter und Fabian Gratz (Altenau), der zuletzt wegen Problemen an der Patellasehne zweieinhalb Wochen pausiert hatte, als 13. rundeten das starke deutsche Ergebnis ab.

Jonas Stockinger (Herzogsreut) belegte den 23. Platz, Hannes Amman (Mindelheim) verpasste als 46. den zweiten Durchgang.

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Schmid: „Deutschland hat ein bisschen abgeliefert“

„Deutschland hat ein bisschen abgeliefert“, sagte Schmid. „Wir sind alle sehr gut Ski gefahren, durch die Bank. Vier in den ersten 30 hat es auch schon lange nicht mehr gegeben.“ Es sei „gewaltig“, dass es Grammel auf das Podium geschafft habe: „Das pusht uns im gesamten Team.“

Grammel lag nach dem ersten Durchgang auf dem vierten Platz und schob sich in Lauf zwei eine Position nach vorn. Er lag 0,54 Sekunden hinter Braathen, 0,40 fehlten zu Brennsteiner. Der gebürtige Norweger Braathen feierte seinen dritten Sieg in diesem Skiwinter.