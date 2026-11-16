Tommaso Sala verpasst nach einer Verletzung am rechten Knie die gesamte Weltcup-Saison. Der italienische Slalomfahrer muss operiert werden.

Für Tommaso Sala ist die Weltcup-Saison beendet, bevor er sein erstes Rennen bestreiten konnte. Der italienische Slalom-Spezialist hat sich im Training am rechten Knie verletzt und fällt den gesamten Winter aus. „Ich hätte so gerne am Start gestanden, ich war voller Vorfreude und hochmotiviert. Aber mein rechtes Knie hat beschlossen, nicht mehr mitmachen zu wollen, und ist im Training kaputtgegangen“, schrieb der 31-Jährige auf Instagram.

Die Verletzung ereignete sich bei einer Trainingseinheit im österreichischen Gurgl. Sala verspürte bereits wenige Tore nach dem Start Schmerzen und stoppte am Pistenrand, ohne zu stürzen. Erste Untersuchungen ergaben nach Angaben des italienischen Skiverbands ein Verdrehtrauma am rechten Knie. Eine Kreuzbandverletzung wurde befürchtet, Sala bestätigte diese Diagnose in seinem Beitrag aber nicht.

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Erinnerungen an die schwere Verletzung

„Es fühlt sich wie ein Déjà-vu an“, erklärte Sala. Bereits im November 2024 hatte er sich im Training ohne Sturz das Kreuzband gerissen – damals im linken Knie. Auch diese Verletzung kostete ihn die gesamte Saison und die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Nun fällt er erneut in einem WM-Winter aus und soll in der kommenden Woche operiert werden.

„Schweren Herzens muss ich die gesamte Saison auslassen. Wir haben in der Vorbereitung hervorragende Arbeit geleistet, doch leider hatte ich keine Gelegenheit, das im Wettkampf zu zeigen. Aber so ist das Leben“, schrieb Sala. Für die Unterstützung aus seinem Umfeld bedankte sich der Italiener ebenfalls: „Ich danke allen Menschen von ganzem Herzen, die mir immer helfen und mich unterstützen.“ Unter seinen Kollegen sprachen ihm unter anderem Luca De Aliprandini, Federica Brignone und Alex Vinatzer Mut zu.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.