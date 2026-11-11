Hat Lindsey Vonns Martyrium damit nun ein Ende?

"Ich habe die ganzen neun Monate darauf gewartet"

Der Eingriff am linken Bein sei gut verlaufen, schreibt die 42-Jährige. Es soll der letzte gewesen sein.

US-Skistar Lindsey Vonn ist zum neunten und im Idealfall letzten Mal nach ihrem fürchterlichen Sturz bei den Olympischen Spielen im Februar am linken Bein operiert worden. „Der Eingriff ist gut verlaufen“, schrieb die 42-Jährige bei Instagram zu einem Foto, das sie noch deutlich erschöpft im Krankenhausbett zeigt. Sie kündigte ein baldiges Update an.

Auf einem zweiten Bild ist ein Beutel mit diversen Schrauben und Metallschienen zu sehen. „Das ganze Zeug ist jetzt raus aus meinem Bein“, schrieb Vonn.

Lindsey Vonn ist nach ihrem Olympia-Sturz zum neunten Mal operiert worden Lindsey Vonn ist nach ihrem Olympia-Sturz zum neunten Mal operiert worden © IMAGO/Avalon.red

Lindsey Vonn: Der OP-Marathon scheint überstanden

Bei dem Rennunfall in Cortina hatte sich Vonn eine Reihe an Brüchen zugezogen, unter anderem waren Waden- und Schienbein betroffen. Kurzzeitig drohte sogar eine Amputation. Die ersten Operationen waren noch in Italien vorgenommen worden, weitere Eingriffe folgten in den USA.

Vor dem neunten Eingriff hatte sich Vonn noch besorgt gezeigt und von „Angst“ vor der OP gesprochen. „Aber gleichzeitig freue ich mich darauf, das hoffentlich hinter mich zu bringen“, sagte die 84-malige Weltcup-Siegerin, die 2024 nach sechsjähriger Pause ein erfolgreiches Comeback gefeiert hatte.

Ihr erneutes und endgültiges Karriereende hat Vonn nach dem Olympia-Drama nicht verkündet. Sicher scheint aber: Im Winter 2026/27 wird sie keine Rennen fahren können.